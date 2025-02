Serie A, la Juve vince a Como nel segno di Kolo Muani e supera i viola in classifica

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che dopo la vittoria contro l'Empoli della scorsa settimana si è imposta per 2-1 in trasferta contro il Como. Mattatore della sfida, ancora una volta, Randal Kolo Muani, autore di una doppietta. Sconfitta immeritata per i padroni di casa che recriminano anche per un calcio di rigore non assegnato, poco prima di quello concesso alla Juve.

Grazie a questo successo la formazione di Thiago Motta è tornata al quarto posto, scavalcando in un colpo solo la Fiorentina e la Lazio, in attesa della gare dei viola e dei biancocelesti. Resta a 22 il Como, a +2 sulla zona retrocessione ma con una gara in più rispetto alle squadre che sono al momento alle spalle dei lariani. Da segnalare che nel Como, prossimo avversario dei viola dopo la sfida contro l'Inter di lunedì, si è fatto male Van der Brempt che verosimilmente non sarà a disposizione per la gara contro la Fiorentina.