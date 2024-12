SERIE A, La classifica: Viola a -4 dal 4° posto. Dea 1°

FirenzeViola.it

All'Olimpico la Lazio riesce a fermare la trionfale marcia dell'Atalanta fatta di undici successi consecutivi in campionato. Tra bianconcelesti e nerazzurri finisce 1-1. A guadagnare due punti è l'Inter che nel pomeriggio invece è passata per 3-0 sul campo del Cagliari. In vetta alla calssifica c'è sempre l'Atalanta, che domani potrebbe essere raggiunta dal Napoli in caso di successo contro il Venezia, con la formazione di Inzaghi un punto dietro. La Lazio rimane quarta a quota 35 punti, quattro lunghezze sopra rispetto a Fiorentina e Juventus, che domani si affronteranno all'Allianz Stadium, ferme a 31. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Atalanta 41 (18 partite disputate)

Inter 40 (17)

Napoli 38 (17)

Lazio 35 (18)

Fiorentina 31 (16)

Juventus 31 (17)

Bologna 28 (16)

Milan 26 (16)

Udinese 23 (17)

Roma 19 (17)

Empoli 19 (18)

Genoa 19 (18)

Torino 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 16 (17)

Como 15 (17)

Verona 15 (17)

Cagliari 14 (18)

Venezia 13 (17)

Monza 10 (18)