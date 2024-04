SERIE A, La classifica: Lazio a 49 punti in attesa delle altre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le polemiche e la sconfitta nel derby, con la vittoria contro la Salernitana la Lazio fa un balzo in avanti e in attesa che giochino tutte le concorrenti per l'Europa mette pressione alle altre. La Fiorentina che lunedì giocherà contro il Genoa per provare a non perdere definitivamente il treno per l'Europa. Di seguito il quadro completo della giornata di campionato e la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì:

SERIE A, 32ª GIORNATA

Lazio-Salernitana 4-1

7' e 35' Felipe Anderson (L), 14' Vecino (L), 16' Tchaouna (S), 89' Isaksen (L)

Sabato 13 aprile

Ore 15:00 - Lecce-Empoli

Ore 18:00 - Torino-Juventus

Ore 20:45 - Bologna-Monza

Domenica 14 aprile

Ore 12:30 - Napoli-Frosinone

Ore 15:00 - Sassuolo-Milan

Ore 18:00 - Udinese-Roma

Ore 20:45 - Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile

Ore 18:30 - Fiorentina-Genoa

Ore 20:45 - Atalanta-Hellas Verona

CLASSIFICA

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 49*

Napoli 48

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Hellas Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15*

* una gara in meno