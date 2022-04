SERIE A, L'Inter batte la Roma che resta a +2 su ACF

Dumfries e Brozovic nel primo tempo e Lautaro nella ripresa regalano tre punti all'Inter nella gara contro la Roma dell'ex Mourinho, che reagisce solo nel finale con Mkhitaryan, per il 3-1 definitivo. La partita, dai ritmi bassi fino alla mezzora si accende proprio al 29' con Mancini che di testa manca la porta mentre centra l'obiettivo Dumfries di testa su verticalizzazione di Calhanoglu. L'Inter prende le redini della gara e al 40' raddoppia con Brozovic. Nella ripresa la Roma accenna una reazione ma al 52' Lautaro viene colpevolmente lasciato da solo in area sullo sviluppo di un corner da lui stesso provocato e incorna la palla a rete per il tris nerazzurro che taglia definitivamente le gambe alla Roma. All'85' i giallorossi trovano il gol bandiera con Mkhitaryan che riaccende per un attimo la partita, ma ormai è troppo tardi. L'Inter, in attesa della gara del Milan, balza in testa alla classifica a 72 punti. Resta invece quinta la Roma a 58 punti, 2 in più della Lazio e della Fiorentina che giocheranno domani.