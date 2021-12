SERIE A, Il Toro vince ancora. Samp-Venezia, è 1-1

Si sono da poco conclusi i due match di Serie A iniziati alle 18 e validi per la 18a giornata di Serie A. A Genova è finita 1-1 la sfida tra la Sampdoria e il Venezia, con il gol in avvio dei liguri con Gabbiadini e il pari nel finale con un super gol di Henry. A Torino invece il Toro ha battuto 1-0 il Verona grazie al gol del solito Pobega al 26', ma gli scaligeri hanno giocato per buona parte del match in 10. Ecco i risultati finali, in attesa del posticipo di San Siro tra Milan e Napoli:

Sampdoria-Venezia 1-1 (1' Gabbiadini; 87' Henry)

Torino-Verona 1-0 (26 Pobega)