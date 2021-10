SERIE A, Il Torino batte 3-0 la Sampdoria

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BUONE NOTIZIE: TAMPONI SQUADRA NEGATIVI Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... NOTIZIE DI FV KAVAZASHVILI, KOKORIN È STATO ROVINATO DA UNA TRUFFA Una delle notizie più lette di giornata è quella delle parole di Anzor Kavazashvili, ex portiere della Russia, che ha attaccato la Fiorentina in merito all'affare Kokorin al media Sport24: "Questa è una storia molto oscura. Non ha... Una delle notizie più lette di giornata è quella delle parole di Anzor Kavazashvili, ex portiere della Russia, che ha attaccato la Fiorentina in merito all'affare Kokorin al media Sport24: "Questa è una storia molto oscura. Non ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi