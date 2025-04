Serie A, il Napoli supera il Toro e si prende la vetta solitaria. Eroico Lecce: 1-1 con la Dea

Vince il Napoli come da premesse e si riprende la vetta solitaria della classifica. Gli uomini di Conte hanno la meglio del Torino al Maradona, dove finisce 2-0 il match deciso dalla doppietta di uno straripante Scott McTominay. 74 punti per i partenopei, ora a più tre sull'Inter nel dualismo per lo scudetto.

Mentre un eroico Lecce onora fino alla fine la memoria di Graziano Fiorita uscendo imbattuto dal campo di casa dell'Atalanta. I salentini pareggiano per 1-1 contro la Dea dopo la dura posizione del club in merito alla scelta della Lega di giocare comunque il match del Gewiss Stadium, nonostante il trauma di poche ore fa subito per la scomparsa improvvisa dello storico fisioterapista della società. A Bergamo sono decisivi due rigori, siglati da Karlsson e Retegui, che fissano il punteggio sull'1-1 finale. Risultato che lascia gli orobici al terzo posto con 65 lunghezze in classifica.