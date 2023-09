SERIE A, Il Lecce vince anche col Genoa: è secondo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce vince al Via del Mare, batte il Genoa e sogna in grande. I giallorossi sfruttano il fatto che i liguri finiscano in 10 già poco dopo la mezzora, quando Martin viene espulso per doppia ammonizione. Il pressing del Lecce però porta a poco finché a 5 minuti dalla fine Oudin pesca il jolly con un gran sinistro dalla distanza. La squadra di D'Aversa è momentaneamente seconda in attesa che giochino tutte le big.