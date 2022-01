SERIE A, Il Cagliari fa il colpaccio: 2-1 in casa Samp

Seconda vittoria in campionato per il Cagliari, anche stavolta contro la Sampdoria: gli uomini di Walter Mazzarri conquistano 3 punti pesantissimi e tornano a vincere dopo tre mesi, ovvero dall'ultima sfida contro la Samp. Gara che si apre con il gol di sinistro di Manolo Gabbiadini, al sesto gol nelle ultime sei partite; il pareggio arriva ad inizio ripresa e porta la firma di Alessandro Deiola, che prima impegna Audero in una parata complicata e poi ribadisce in rete su respinta; è Leonardo Pavoletti a siglare in girata la rete del definitivo 2-1 che dà un po' di serenità alla compagine sarda, che adesso si porta a 13 punti, a -3 dallo Spezia, impegnato a breve contro il Verona.