SERIE A, Doppio Cutrone e Belotti: Como batte Hellas 3-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande protagonista del pomeriggio di Serie A è stato Patrick Cutrone, ex attaccante della Fiorentina oggi al Como: proprio con la maglia dei lariani ha segnato una doppietta che vale 3 punti per gli uomini di Fabregas che hanno la meglio dell'Hellas Verona 3-1 e mettono in cascina altri 3 punti arrivando così a 8 totali in campionato. Il terzo gol del Como lo ha segnato un altro ex viola più recente come il Gallo Belotti che è tornato così a marcare il tabellino in Serie A.