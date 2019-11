SERIE A, De Ligt decide il derby della Mole

Va ancora una volta alla Juventus, che risponde all'Inter e torna capolista, il Derby della Mole: lo decide un solo gol, quello di Matthijs de Ligt, ma è stato l'ingresso dalla panchina di Higuain a svoltare la partita per la squadra di Sarri. Il Pipita fa volare la fase offensiva, entrando anche nell'azione del gol con l'assist decisivo per il giovane compagno di squadra. Rammarico enorme per Mazzarri, che collezione l'ennesima sconfitta nonostante una prova sicuramente positiva, probabilmente una delle migliori in stagione.