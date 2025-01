SERIE A, Classifica aggiornata. Viola 6°. 4° posto a -6

FirenzeViola.it

Con la vittoria sul Verona la Lazio sorpassa di nuovo la Juventus e si riporta al quarto posto in classifica dietro all'Atalanta. Dopo 21 partite i biancocelesti raggiungono quota 39 punti mentre i bianconeri sono fermi a 37. Quattro lunghezze sotto (6 rispetto al quarto posto valevole per la qualificazione alla prossima Champions) ci sono Bologna e Fiorentina. I viola nel lunch match di giornata non sono riusciti a battere il Torino nonostante la superiorità numerica ottenendo così solo un punto. In attesa del match di questa sera tra Inter ed Empoli, il Napoli rimane in vetta alla classifica con sei punti di vantaggio sui nerazzurri. In coda vittoria importante per il Cagliari che raggiunge quota 21 punti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli – 50 punti (21 partite)

Inter – 44 punti (19 partite)

Atalanta – 43 punti (21 partite)

Lazio – 39 punti (21 partite)

Juventus – 37 punti (21 partite)

Fiorentina – 33 punti (20 partite)

Bologna – 33 punti (20 partite)

Milan – 31 punti (20 partite)

Roma – 27 punti (21 partite)

Udinese – 26 punti (20 partite)

Torino – 23 punti (21 partite)

Genoa – 23 punti (21 partite)

Cagliari – 21 punti (21 partite)

Empoli – 20 punti (20 partite)

Parma – 20 punti (21 partite)

Lecce – 20 punti (21 partite)

Como – 19 punti (20 partite)

Verona – 19 punti (21 partite)

Venezia – 15 punti (21 partite)

Monza – 13 punti (21 partite)