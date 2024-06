SERIE A, C'è la data per il sorteggio del calendario

FirenzeViola.it

Dopo l’Europeo 2024 in Germania, che terminerà il 14 luglio, le 20 squadre di Serie A rivolgeranno il proprio pensiero al campionato 2024/25. Proprio in vista di una nuova annata del massimo campionato italiano, la Lega Serie A ha ufficializzato nelle scorse settimane le date del prossimo torneo.La Serie A 2024 2025, come ufficializzato dalla Lega, partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionale che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima la Francia e poi Israele).

La Serie A, quindi, non scenderà in campo nel weekend del 7-8 settembre. Il sorteggio del calendario, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, andrà in scena giovedì 4 luglio e a breve arriverà l’ufficialità da parte della Lega stessa.