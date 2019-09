SERIE A, Al Bentegodi decide un rigore di Piatek

Con una certa fatica, ma il Milan alla fine riesce ad imporsi di misura in casa dell'Hellas Verona nell'ultima partita in programma nella domenica della 3^ giornata di Serie A. A decidere la sfida del Bentegodi il gol di Piatek su rigore nella ripresa. Scaligeri in dieci già dopo venti minuti a causa dell'espulsione di Stepinski, nel finale il rosso preso da Calabria nel recupero ha ristabilito la parità numerica ma non quella nel punteggio.