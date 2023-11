SERIE A 2024/25, Quattro big match la domenica pomeriggio

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, emerge una novità riguardo all'assegnazione dei diritti tv della Serie A dal 2024 al 2029 a Sky e DAZN. A partire dalla prossima stagione infatti saranno quattro i big match totali che si giocheranno di domenica alle ore 12.30 e alle ore 15.00. Sono due incontri importanti per slot orario nell'arco di tutta la stagione, ovviamente non in contemporanea.