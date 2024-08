SERGI ROBERTO, I viola sul centrocampista del Barcellona

Il futuro di Sergi Roberto è tutto da scrivere: una delle bandiere del club catalano ha annunciato che non sarà un giocatore del Barcellona dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha mostrato interesse per il giocatore. Sul centrocampista spagnolo però c'è anche l'Ajax che lo aveva chiamato qualche settimana fa e Sergi Roberto prese tempo per valutare la scelta più opportuna per il suo futuro. Anche il Girona sembra interessato al giocatore.

