Dusan Vlahovic e Aleksa Terzic sono statti convocati dalla Nazionale Serba Under 21 per le partite di qualificazione agli Europei. Nenad Milovanović, ha diramato l’elenco dei convocati per la doppia sfida di qualificazione ai prossimi europei. La Serbia giocherà contro la Russia il 6 settembre, mentre il 10 giocherà contro la Lettonia.