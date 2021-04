SENSIBILE, Cutrone? Saprà ritrovare la linea giusta

Pasquale Sensibile, direttore sportivo della P&P Sport Management, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Iniziando ovviamente dal tema Superlega: "A 19 ore dal comunicato ufficiale, in tutto il mondo i personaggi più o meno autorevoli hanno espresso la loro opinione. Aspettiamo un attimo e vediamo come si depositano le idee, non emetterei sentenze anche perché la scelta viene ufficializzata in un momento già insolito. Non mi sento preparato ed eviterei".

Quanto mancano i minuti di gioco a Cutrone?

"Per un giovane attaccante la continuità di prestazioni è fondamentale. Purtroppo da quando ha lasciato il Milan è incappato in situazioni e vicende che l'hanno privato della sua materia prima, il campo e la lotta, il contatto fisico e il duello su ogni pallone. Si nutre di questo, e se non c'è la frequenza è logico che sembri in difficoltà. Noi che abbiamo contatti quotidiani però conosciamo l'indole del guerriero, che ha saputo ritagliarsi lo spazio da giovanissimo in un club importante. Saprà ritrovare la linea giusta dalla prossima stagione per avere quanto si merita. Sono certo del suo spessore".