SENEGAL-C.D'AVORIO, Finisce 1-1 nei 90': supplementari

Non sono bastati 90 minuti per decidere la sfida tra Senegal e Costa d'Avorio valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. I padroni di casa, con Kouame che parte dalla panchina, subiscono subito il gol di Diallo ma quando tutto sembrava volgere in favore del Senegal, un calcio di rigore realizzato da Kessie all'85' ha riconsegnato la parità: finisce 90 minuti nei regolamentari e la sfida si deciderà ai tempi supplementari o agli eventuali rigori in caso di ulteriore parità. Il viola Kouame è entrato al 79' ed è stato ammonito durante il parapiglia seguito all'assegnazione del calcio di rigore.