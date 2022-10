SEMPLICI, Lecce buona rosa: mette tutti in difficoltà

L'allenatore Leonardo Semplici ha parlato in vista del match di stasera tra Lecce e Fiorentina: "Con Baroni siamo grandi amici, abbiamo giocato insieme: questa sera sarà una gara importante per entrambe. La Fiorentina sulla carta è favorita ma il Lecce è una buona squadra e mette tutti in difficoltà. La Fiorentina non ha soltanto il problema del gol, anche a centrocampo non è messa bene. La squadra sta cercando di trovare il modo giusto per servire al meglio i propri attaccanti, trovando anche il giusto equilibrio. Ancora questo non è riuscito a farlo".