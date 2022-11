SEMPLICI, Jovic rende meglio da seconda punta

Leonardo Semplici, ex allenatore di SPAL e Cagliari, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Nella Fiorentina c'erano calciatori che non riuscivano a calarsi nella realtà. Contro il Milan è vero che non è arrivata una vittoria ma abbiamo visto una bella squadra in campo, diversa rispetto a quella di inizio anno. Sono d'accordo con la decisione di Italiano di avvicinare un calciatore alla punta. In quella posizione, da seconda punta, Jovic ha fatto sempre bene, fin da quando giocava in Bundesliga".