SEMPLICI, I sei punti hanno dato slancio, adesso...

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del momento di forte ripresa della squadra sarda: "Ci hanno dato uno slancio diverso rispetto al passato, ma era importante il mio impatto con i ragazzi che sembra sia stato positivo. Ora bisogna crescere e confermarsi, mettendo in atto quello che ho chiesto alla squadra e far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tattico e tecnico. Per quanto riguarda quel che è successo non so cosa c'era prima, il mio è stato un approccio diretto e ho cercato di portare il mio entusiasmo per trasferirlo a loro: sta solo a noi arrivare all'obiettivo, ho cercato solo di dare fiducia a questi ragazzi che mi pare stiano rispondendo bene".