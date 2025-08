Sebastiano Esposito al Cagliari: le cifre dell'accordo tra i sardi e l'Inter

vedi letture

Fumata bianca in vista per il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari. La lunga trattativa di mercato, iniziata quando in corsa per il giocatore c'era anche la Fiorentina, è ormai giunta al termine, con i sardi che lo riveleranno con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 6 milioni di euro più una percentuale da corrispondere all'Inter in caso di futura rivendita. Mancano gli ultimissimi dettagli sulle modalità di pagamento e sui bonus, poi l'attaccante effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Cagliari.

A riportarlo è TMW.