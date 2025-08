Quasi impossibile il ritorno di Kessié in Italia: le richieste dell'ivoriano sono troppo alte

Secondo quanto riportato da Sportitalia, difficilmente Franck Kessié tornerà in Italia. La Fiorentina e la Roma ci hanno pensato ma hanno virato su altri obiettivi davanti alle richieste dell'ivoriano che per lasciare l'Al-Ahli non ha intenzione di fare sconti.

Il centrocampista in questo momento percepisce circa 14 milioni di euro a stagione e potrebbe dire addio a questo accordo solo davanti a una faraonica buonuscita e a un contratto da non meno di 5 milioni di euro a stagione. Possibile che entro fine mercato gli scenari possano leggermente cambiare, ma non a tal punto da spingere i viola o i giallorossi ad acquistare l'ex Milan.