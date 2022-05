SCUDETTO '82, L'iniziativa di Radio Bruno

In occasione dei 40 anni dello "Scudetto Rubato", dalle ore 12 alle 17, il Pentasport di Radio Bruno farà una diretta non-stop dedicata alla ricorrenza. Tutti i protagonisti di quella giornata, che vide la Fiorentina perdere il titolo al fotofinish contro la Juventus, racconteranno quel surreale 16 maggio 1982.

E ai primi 200 tifosi viola che in quelle ore si presenteranno nella sede della radio, in via Aretina, riceveranno la chiavetta contenente tutti i racconti dei protagonisti, da Giancarlo Antognoni a Daniel Bertoni, passando per Pietro Vierchowod, Eraldo Pecci, Giancarlo De Sisti e molti altri, oltre ad una puntata speciale di ‘Violitudine’ a cura di Stefano Cecchi.