SCONCERTI, Problemi Juve aumentano i rimpianti

Interrogato da Tuttomercatoweb.com su cosa abbia detto il campo in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, il noto giornalista ed opinionista Mario Sconcerti ha risposto così: "Penso che la Juve abbia fatto un grosso passo avanti per andare in finale: è stata una partita giocata meglio dalla Fiorentina ma vinta dalla Juventus e i risultati vanno rispettati. La Fiorentina ha commesso un errore e l'ha pagato caro. Non è la prima volta che la Viola perde così, si conferma poi la difficoltà nel trovare il gol. Ci sono delle cose che stanno diventando dei limiti. Sotto il punto di vista del gioco è andata come ci si poteva aspettare.".

Ikoné come lo valuta?

"Merita la sufficienza. Se uno è pericoloso e sbaglia un gol non merita un voto basso. Vedo spesso la Fiorentina, ha fatto dei grossi passi avanti Ikoné, che non è un giocatore da gol, è da 6,5, come tutta la squadra. Riassume forse lui il valore di questa Fiorentina. La Juve comunque era piuttosto acciaccata e questo aumenta le responsabilità della Fiorentina. Ci sono stati limiti evidenti nel gioco offensivo".