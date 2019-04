SCONCERTI, Non mi illudo che Jovetic resti

Quest'anno Firenze ammira il definitivo sbocciare del talento del suo campione, Stevan Jovetic. Con esso però riscopre anche la paura di perderlo a breve, forse anche alla fine della stagione. Senza volerci tirare la zappa sui piedi, e augurandoci un lungo matrimonio tra la Fiorentina e il suo talento, significative però le parole di Mario Sconcerti per testimoniare l'attuale sentimento di trepidazione del tifoso viola: "Non sono tanto illuso da pensare che Jovetic resterà a lungo nella Fiorentina. A questo punto è interesse della Fiorentina quello di ottenere un'ottima cifra per la vendita del suo gioiello. Posso però affermare che finché ci saranno i Della Valle, verranno rispettati i sentimenti della gente e Jovetic non andrà mai in una squadra come la Juve, più probabile che lasci l'Italia per la Spagna o l'Inghilterra."