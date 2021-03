SCONCERTI, Migliori tecnici persi: forse c'è Gattuso

Mario Sconcerti, illustre firma del giornalismo sportivo e tifoso della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio del possibile prossimo allenatore viola: "Mi pare che i migliori già siano persi. Sarri non credo verrà, l'ho sentito una quindicina di giorni fa e aveva parlato con Pradè e con alcuni presidenti, ma non Commisso. Per Sarri non puoi mandare il ds... Allegri non penso sia mai stato interessato, e a questo punto potresti provare con Gattuso se ancora non l'hanno già preso. Non vedo grandi movimenti sulle panchine, però".