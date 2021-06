SCONCERTI, Mendes, mai piaciuto. Su Gonzalez...

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'editorialista ed opinionista Mario Sconcerti ha fatto il punto sui principali temi d'attualità in casa viola. Ecco le sue parole:

Che Fiorentina si aspetta e si augura?

"Molto fiorentino concentrarsi su Gattuso e non su Nico Gonzalez. Dell'allenatore mi interessa poco, uno ci sarà, sarei più preoccupato se avessi perso un giocatore. Ragioniamo di Gattuso pochi giorni dopo che la Fiorentina ha fatto l'acquisto più costoso della sua storia, troppo disfattismo. Non mi interessa chi ha ragione sulla storia di Gattuso, mi interessa chi paga. Chi l'ha pagato Gonzalez? Si dice: non si sapeva che Mendes faceva così? No, perché non conoscevamo le cifre. Il procuratore ha detto che aveva certi giocatori, sono andati a vedere ma sul conto c'era un forte rialzo di prezzo. La presidenza ha avuto una reazione... Qual è il problema? Perché deve essere la Fiorentina e non gli altri? Io quando vado a un ristorante non so quanto mi fanno spendere, ma alla fine del pasto giudico il pasto. Qui i soldi sono arrivati subito e ti sei alzato. Poi perché il contratto di Gattuso si può rompere e quello di Italiano no? Eppure la regola è la stessa. A Firenze c'è una guerra tra bande".

Nico Gonzalez va letto in chiave positiva?

"Non c'è da sperare, è un dato, un fatto realizzato. C'è un giocatore importante che altri volevano e ha preso la Fiorentina. Ora vedremo che succede. A me Mendes, lui e tutti i sacerdoti che si era portato dietro tra cui opinionisti fiorentini, non è mai piaciuto. E se si sta alla regola dovrebbe piacere a pochi. Ma poi sento questione sul fatto che Italiano non avrebbe quelli adatti a lui... Ma se l'anno scorso ha allenato un sacco di giocatori allo Spezia! Servono meno frasi fatte, più competenza e correttezza verso la società per fare meglio di quanto fatto negli ultimi vent'anni. Semmai mi dispiace per lo Spezia, questo sì, perché è operazione da colonia, da imperialismo, ma l'hanno fatto tante volte anche con noi. Si va avanti, cominciando a bussare. L'importante è stare dalla parte giusta, non da quella di Mendes".