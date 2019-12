SCONCERTI, Darei Chiesa via ma in prestito. Piatek...

A dire la sua sulla sconfitta interna della Fiorentina contro il Lecce per 1-0 è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti: "Gli americani vogliono guardare. Commisso sa bene che nella Major League ci sono state due sostituzioni durante il campionato in tre anni. Gli americani sono spietati a fine campionato, ma non in corsa. Vogliono capire e poi agire. È rimasto malissimo sabato, perché la gente dalla tribuna lo ha offeso. Vedo SPAL e Brescia per la B. La Fiorentina sa di essere in questo gruppo e deve intervenire fortemente a gennaio. Fino a Natale, sono sicuro che Montella non si tocca. Io darei Chiesa in prestito pre-cessione e prenderei Piatek, Kessie e Calabria. Lo darei a chi mi dà dei giocatori. Devi fare qualcosa di diverso. Inoltre sono stati bruciati molti giovani. Vedi Ranieri e Pedro. Il mercato? Bisogna capire che tipo di giocatore cerca. C'è bisogno di salvare questa squadra. Pradè? Non è colpa sua, ora deve intervenire Commisso".