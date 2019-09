SCONCERTI, Chiesa non è una punta ma un'ala

Il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui vari temi del momento durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio: "Ieri è stato il migliore della stagione. Il primo tempo del Torino è stato imbarazzante. Si deve lasciare del tempo a Giampaolo, ma non so quanto. La squadra sta crescendo, è di qualità ma ha poco carattere. Non è una squadra di combattenti. Leao è interessante. Piatek lo vedo migliorare. Non lo fermerei per un po'. Ha fatto delle grandi parate Sirigu. Dovresti far giocare da solo Leao, ma non ha le caratteristiche del centravanti. In questo momento il polacco va aspettato. Chiesa Prima punta? No, è un'ala che svaria molto. La sua fase migliore è spostarsi al centro e calciare. Potrebbe fare l'ala nel 3-5-2. Ma così lo sacrificheresti molto".