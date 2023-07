SCHERMA, La tifosa viola Volpi vince l’oro al Mondiale

INDISCREZIONI DI FV DISTEFANO, ORA AL V.PARK: ACF SPINGE PER LUCERNA Si annunciano essere due settimane decisive quelle che è pronto a vivere Filippo Distefano: l’esterno classe 2003 della Primavera - tornato a lavorare al Viola Park lunedì dopo qualche giorno di colloqui - è sempre più in odore di cessione e... Si annunciano essere due settimane decisive quelle che è pronto a vivere Filippo Distefano: l’esterno classe 2003 della Primavera - tornato a lavorare al Viola Park lunedì dopo qualche giorno di colloqui - è sempre più in odore di cessione e... NOTIZIE DI FV UNA MANATA PRESA DALLA SOLITA VIOLA E CHE CHIAMA CON URGENZA IL MERCATO Non conta niente, è calcio di luglio, loro sono più avanti nella preparazione o trovate voi qualche altra scusa ma onestamente la figuraccia fatta a Belgrado, quel 5-0, non può lasciare indifferenti e passare per una semplice partitella... Non conta niente, è calcio di luglio, loro sono più avanti nella preparazione o trovate voi qualche altra scusa ma onestamente la figuraccia fatta a Belgrado, quel 5-0, non può lasciare indifferenti e passare per una semplice partitella... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi