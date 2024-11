SCARPA D'ORO, Thuram e Kean appaiati. La classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la ripresa dei campionati è tornata a marciare anche la classifica per la Scarpa d'Oro, riconoscimento che premia il bomber più prolifico d'Europa nella stagione. Comanda sempre Robert Lewandowski con 30 punti, frutto di 15 reti in Liga - campionato dal coefficiente che vale 2, come in tutti i top 5 tornei europei, tra cui la Serie A -. Per il nostro Paese troviamo in graduatoria per primo Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A con 12 centri. Poi Marcus Thuram e Moise Kean, bomber di Inter e Fiorentina andati a segno nell'ultimo turno, nonché prossimi avversari domenica al Franchi.

Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1 (coefficiente 2 garantito solo ai 5 maggiori campionati, ovvero Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A).

Robert Lewandowski (Barcellona) 30 punti (coefficiente 2)

Harry Kane (Bayern Monaco) 28

Victor Gyokeres (Sporting) 24 (coefficiente 1,5)

Erling Haaland (Manchester City) 24

Mateo Retegui (Atalanta) 24

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) 22

Mohamed Salah (Liverpool) 20

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 20

Marcus Thuram (Inter) 18

Moise Kean (Fiorentina) 18

Bryan Mbeumo (Brentford) 16

Raphinha (Barcellona) 16

Ante Budimir (Osasuna) 16

Mason Greenwood (Marsiglia) 16

Chris Wood (Nottingham Forest) 16

Vinicius Junior (Real Madrid) 16

Kylian Mbappé (Real Madrid) 14

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 14

Ayoze Perez (Villarreal) 14

Cole Palmer (Chelsea) 14

Jonathan David (Lilla) 14

Joane Wissa (Brentford) 14

Ademola Lookman (Atalanta) 14

Jonathan Burkardt (Magonza) 14

Matheus Cunha (Wolverhampton) 14

Nicolas Jackson (Chelsea) 14