SCARONI, Rassicurazioni da TIM per streaming A

Nel suo lungo intervento all’evento Lo sport che verrà, organizzato dal Foglio Sportivo, il numero uno del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche dei diritti tv e degli scontri in Lega: “L’acquisto dei diritti tv del campionato da parte di DAZN è stato un tema portato all’attenzione degli organismi di Lega che hanno poi scelto di portare in gara gli OTT, che per me rappresentano il futuro. Ho avuto un colloquio personale con l’ad di TIM che mi ha rassicurato sul tema streaming. Sul fatto che funzioni in modo efficiente nel trasmettere il campionato ci sentiamo rassicurati da quanto garantito da tecnici come amministratore delegato di Tim. - continua Scaroni come riporta Calcio e Finanza - Le assemblee di Lega hanno all’interno diversi club con bilancio, obiettivi ed esigenze diverse e bisogna trovare un accordo nell’interesse comune. Non si tratta di un processo facile, tutti leggono che le assemblee sono movimentate, ma il dibattito è necessario a trovare un compromesso. Quello che qualcuno chiama litigio io trovo ricerca di compromesso”.