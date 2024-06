SCALONI, Non si può cambiare manto a 2 giorni dal match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte, l'Argentina ha vinto la gara inaugurale della Copa America 2024. Un 2-0 rifilato al Canada dove non hanno preso parte al mach né Nico Gonzalez né Lucas Martinez Quarta, e del quale è rimasto parzialmente insoddisfatto anche Lionel Scaloni. Il ct dell'Albiceleste, in conferenza stampa dopo la vittoria, ha espresso tutto il suo disappunto per le condizioni del terreno di gioco dello stadio di Atlanta: "Con tutto il rispetto, meno male che abbiamo vinto, perché altrimenti sarebbe sembrata una scusa. Sapevamo da 7 mesi che dobbiamo giocare qui e due giorni fa hanno cambiato l'erba. Lo stadio è bellissimo e con l'erba sintetica deve essere spettacolare, ma non è adatto a questi giocatori. Non si poteva fare di più, a seconda delle condizioni del campo".

Prosegue Scaloni sulla partita: "L'importante è che, qualunque cosa sia, la squadra risponda sempre in un modo o nell'altro e questo ti lascia tranquillo. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, vorrei analizzare bene le situazioni (gol) in cui hanno dovuto prendere decisioni. In realtà abbiamo fatto una partita in base a com'era il campo e a cosa ci ha lasciato la rivale".