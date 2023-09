SCALONI, Dopo la vittoria di ieri: "Difficoltà evidenti"

FirenzeViola.it

Dopo il successo di misura sull'Ecuador, l'Argentina concede il bis e trionfa a La Paz, campo storicamente ostico per l'altitudine (3600 metri sul livello del mare) di quella che è la capitale più alta del mondo. La squadra campione del Mondo non lascia scampo alla Bolivia e si impone 3-0 grazie alle reti di Enzo Fernandez, Tagliafico e del viola Nico Gonzalez. Al termine della gara, il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni, ha commentato così la sfida: "Le difficoltà nel giocare a questa altitudine sono evidenti, ma non voglio entrare nel merito della discussione. Ho detto ai miei ragazzi che sarebbe stato possibile giocare a calcio, con qualche difficoltà in più a causa dell'altezza, ma che potevamo farlo. L'importante è che la squadra sappia affrontare anche questo tipo di partite.

È stato importante ottenere questa vittoria nel modo in cui è arrivata. Voglio fare i complimenti ai tifosi boliviani, sarebbe bello vedere un clima così in tutti gli stadi. Abbiamo un gruppo di calciatori che giova molto bene con il pallone, questa è la nostra formula. Ci sono momenti in cui c'è da soffrire e questa squadra sa come farlo".