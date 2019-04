SAVICEVIC, Jojo partirà per centrare grandi traguardi

In esclusiva per Radio Sportiva Dejan Savicevic, presidente della Federcalcio del Montenegro, ha rilasciato un'intervista in cui si è parlato soprattutto di Jovetic. "Sta giocando con continuità, sapevo che poteva far bene. Però non credevo che potesse segnare così tanto. L'importante per lui è giocare con continuità e Stevan lo sa. La Fiorentina non sta facendo benissimo, ma finchè ci sarà lui la Fiorentina potrà lottare per qualcosa. Ma guai a pensare che lui possa risolvere tutti i problemi della squadra". Poi sul suo futuro ha aggiunto: "Io penso che sia un giocatore che prima o poi andrà via, non è possibile pensare che resti a Firenze ancora a lungo. E' bello però che lui si esrpima per restare, vuol dire che c'è l'impegno. Secondo me già a giugno succederà qualcosa, e quando succederà sarà un'offerta di un top club, e lui se ne andrà. Il mercato è così e la Fiorentina prima o poi lo venderà sicuramente. E' un giocatore già affermato per lasciare la Fiorentina nel prossimo giugno. Quale il campionato più adatto per lui? Premier e Spagna sono le destinazioni dove secondo me dovrebbe andare. Perché non si viene più a giocare in Italia? Mancano i soldi, ma per Jovetic il discorso è diverso, lui deve ambire alla Champions, ai titoli nazionali, al Pallone d'Oro, e per questo partirà".