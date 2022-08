SASSUOLO, Fatta per Laurienté: addio a Bajrami?

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio dell'attaccante Armand Laurienté dal Lorient al Sassuolo: come riporta SkySport in questi minuti, il club neroverde avrebbe deciso di mollare la presa su Nedim Bajrami (sul quale a questo punto resta in pole position solo la Fiorentina) per puntare tutto sul francese classe '98. Da capire adesso se tutto questo faciliterà il passaggio in maglia viola dell'albanese dell'Empoli.