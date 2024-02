SASSUOLO, Ballardini verso risoluzione con la Cremo poi...

FirenzeViola.it

Sarà Davide Ballardini, molto probabilmente , il tecnico del Sassuolo che sostituirà in panchina l'esonerato Dionisi, dopo la parentesi sfortunata del tecnico della Primavera Emiliano Bigica. Dopo i no di Gattuso e Grosso, con Semplici rimasto sullo sfondo, secondo SkySport l'intesa con Ballardini sarebbe infatti vicina e domani il tecnico ravennate dovrebbe risolvere il suo contratto con la Cremonese per poi firmare per il club neroverde.