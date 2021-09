SARRI, Derby? Più pressione per Sangio-Montevarchi

Maurizio Sarri domani affronterà per la prima volta il derby della Capitale contro la Roma di Mourinho da allenatore della Lazio: "Questa è una delle partite più importanti d'Europa, è un onore giocarla. Tutti da bambini hanno sempre sognato di vivere il derby della Capitale" ma Sarri non sente la pressione di un derby passato, nonostante affronti Mou: "Questa partita mi intriga tantissimo, è speciale, sarebbe grandioso dare una soddisfazione al popolo laziale. La pressione mediatica non corrisponde alla pressione interna allo spogliatoio. La partita in cui ho avuto più pressione è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C, una rivalità centenaria".

E sulle parole di Immobile relative alla sconfitta con il Milan, che ha cambiato qualcosa Sarri spiega: "È possibile, qualcosa dentro si può essere rotto. Ma è normale perdere delle partite. Non vedo la squadra spenta, la vedo bella viva durante la settimana. Si sta allenando bene, ma c'è qualcosa che ci impedisce di esprimerci al 100% anche a livello tecnico, le percentuali di passaggi riusciti sono basse. Non è la play station, questo è calcio vero: ci sta che ora i giocatori siano più preoccupati dai movimenti da fare".