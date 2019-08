SANTANA, L'ex viola torna a Palermo in Serie D

Tredici anni dopo Mario Alberto Santana ritrova il Palermo in una nuova dimensione con un compito: riportare i rosanero tra i professionisti. È l'argentino, giunto pochi minuti fa nella sede della Damir per firmare il contratto, il primo acquisto del SSD Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza. "Sono molto emozionato - ammette Santana - Vedere il Palermo in Serie D è una sensazione strana, ma si riparte sempre. Darò il massimo impegno per riportare questa città dove merita". Le parole sono riportate da Gianlucadimarzio.com.