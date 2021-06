SAMPDORIA, D'Aversa a un passo dalla panchina

Roberto D'Aversa a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. "Già ce l'ho", ha detto poco fa Massimo Ferrero in un'intervista ma oggi in un summit proprio col tecnico e con tutta la dirigenza blucerchiata, ha definito l'intesa. D'Aversa è pronto per firmare con il Doria: già discusso di strategie di mercato con l'allenatore, Ferrero ha spiegato che lo "annuncerà il 4 luglio".