SAMP, Arriva Villar dalla Roma in prestito con diritto

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - È atterrato questa mattina all'aeroporto di Genova il nuovo centrocampista della Sampdoria Gonzalo Villar: nel pomeriggio visite mediche e, se ci sarà il tempo, allenamento con i nuovi compagni di squadra a Bogliasco alle dipendenze di Marco Giampaolo. "Sono felice di essere qui", ha detto il giocatore prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma per 8 milioni. Villar è reduce da sei mesi in prestito nel Getafe dove ha raccolto 13 presenze. Centrocampista centrale, potrebbe già esordire sabato nel debutto in campionato con l'Atalanta al Ferraris. Nelle idee di Giampaolo dovrebbe essere lui a giocare davanti alla difesa nel modulo 4-1-4-1. Intanto entro venerdì si aspetta anche Contini dal Napoli, prestito secco per il portiere che sarà il vice Audero dopo la partenza di Falcone per Lecce. (ANSA).