SALVINI, Firenze soffre per lo stadio: problemi tra...

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato a Firenze delle prossime Regionali in Toscana. Questo ciò che ha detto a La Nazione: "Vi stupiremo, con progetti concreti, con candidature nuove, ci sarà anche qualche nome noto su Firenze, vengo da un incontro su questo. Penso che Firenze darà delle belle soddisfazioni, quindi non vedo l’ora che arrivi il 20 settembre. Firenze soffre per l’aeroporto che non cresce, non per colpa della Lega ma del Pd; per lo stadio che non c’è, non per colpa della Lega ma per i problemi fra Comune, Soprintendenza e via dicendo. A Firenze e ai fiorentini proporremo gente di esperienza, che la città la ama e la conosce".