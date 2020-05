SABATINI, Ibra-Bologna? Difficile. Non ci credo molto

Il direttore dell'area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato a Sky di una possibile operazione Ibrahimovic per la società rossoblù. Questo ciò che ha detto: "Si tratta di una trattativa che si può sviluppare solo attraverso un rapporto di amicizia solida e di stima reciproca. In termini di cifre non è un’operazione strategica per il Bologna, non è alla nostra portata. Farebbe crescere sicuramente i giovani intorno a lui, ma la vedo difficile. Non ci credo molto".