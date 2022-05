SABATINI, Djuric? Certi contratti ora vanno rispettati

Intervistato dall'edizione salernitana de Il Mattino, il direttore sportivo granata Walter Sabatini si è soffermato su Milan Djuric, di recente accostato anche alla Fiorentina per il ruolo di vice Cabral: "Abbiamo tardato in avvio, ma due mesi fa è arrivata la nostra proposta. Poi subito dopo la salvezza ho inviato un messaggio e ho scritto che avrebbe dovuto decidere subito, sì o no, prendere o lasciare, altrimenti mi sarei sentito automaticamente libero di fare altre valutazioni. Una proposta come la nostra non può restare in giro e andare a spasso per 10/15 giorni. Acquisita la salvezza si deve tener conto che la proposta è stata fatta due mesi prima: quindi tempo per pensare, riflettere, rispondere. Tutti vogliamo bene a Milan, però quando si fanno i contratti esistono regole da rispettare".