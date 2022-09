S. COMOTTO, Emerson e Stuglis i migliori dell'RFS

Sull'edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un'intervista a Sebastiano Comotto, giovane ex calciatore italiano con un passato nella terza serie lettone. Comotto racconta come in Lettonia lo sport nazionale sia il basket e che quindi il calcio non sia uno sport molto sviluppato. "La Fiorentina contro l'RFS Riga avrà vita facile", queste le parole del giovane italiano, che aggiunge come per il club viola possa essere anche l'occasione per lanciare qualche giovane. Comotto chiude dicendo che i giocatori migliori della squadra lettone sono Emerson Deocleciano (QUI le sue parole a Firenzeviola.it) e Stuglis, che si è fatto ormai la nomea di portafortuna della squadra.