RUGANI, La compagna: "Vuole rimanere alla Juve"

Il futuro di Daniele Rugani, rientrato alla Juventus dopo i prestiti a Rennes e Cagliari, è ancora incerto ma, sul difensore toscano accostato spesso anche alla Fiorentina si è espressa la sua compagna, Michela Persico, che a Radio Bianconera ha detto: "Vediamo cosa succederà in queste settimane, credo comunque che ci siano buone possibilità che rimanga a Torino. Daniele si sta allenando bene ed è pronto per fare bene quest'anno. Quello passato è stato un anno difficile, tra Francia e Cagliari, ha voglia di rilanciarsi". Dichiarazioni che se non fugano i dubbi sul futuro del centrale ex Empoli manifestano almeno la sua volontà di rimanere in bianconero.