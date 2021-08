RUGANI, I viola ci stanno pensando, la Juve frena

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta chiudendo gradualmente le porte per Daniele Rugani. Secondo la rosea il centrale classe '94 sarebbe una delle opzioni per la Fiorentina per sostituire il partente Milenkovic, ma la Vecchia Signora sta frenando in quanto, dopo un'eventuale partenza dell'ex Empoli dovrebbe rivolgersi al mercato per sostituirlo.