Social Rossi e Batistuta: la Fiorentina fa gli auguri di compleanno a Pepito e al Re Leone

Attraverso i suoi canali social, la Fiorentina fa gli auguri di compleanno a due grandi ex giocatori che hanno vestito la maglia viola: Gabriel Omar Batistuta, che non necessita di presentazioni, e Giuseppe Rossi, per tutti "Pepito" che fece innamorare Firenze nella stagione 2013-14, quando era anche in testa alla classifica marcatori del campionato, prima di subire un altro terribile infortunio. Oggi il Re Leone compie 56 anni, mentre l'ex Villarreal spegne 38 candeline.